Inilah pemandangan proses belajar di SDN 1 Cipeundeuy, Bandung Barat, Kamis (20/7). Puluhan siswa terpaksa harus beralaskan karpet dan meja lipat. Hal ini dikarenakan di ruang kelas belum tersedia bangku dan meja.

Kepala Sekolah SDN 1 Cipeundeuy membenarkan hal tersebut. Pihak sekolah pun telah mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Bandung Barat.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News