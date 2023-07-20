Inilah pemandangan proses belajar di SDN 1 Cipeundeuy, Bandung Barat, Kamis (20/7). Puluhan siswa terpaksa harus beralaskan karpet dan meja lipat. Hal ini dikarenakan di ruang kelas belum tersedia bangku dan meja.
Kepala Sekolah SDN 1 Cipeundeuy membenarkan hal tersebut. Pihak sekolah pun telah mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Bandung Barat.
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Akira Aulia W
