Pengeroyokan seorang pelajar oleh sekelompok pemuda di kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara terekam CCTV dan viral di media sosial. Video tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menganiaya korban di depan umum.

Akibat penganiayaan ini, korban yang cucu pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan ini menderita luka tusukan di kepala. Diketahui, saat insiden korban sedang menemani rekannya mengambil uang di sekitar lokasi kejadian.

