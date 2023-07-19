Bayi berjenis kelamin laki- laki ditemukan di atap rumah kontrakan di Kampung Ciseke, Kebonpedes, Sukabumi, Jawa Barat. Bayi diduga baru saja dilahirkan karena saat ditemukan masih berlumuran darah lengkap dengan ari-ari yang masih menempel.

Bayi tersebut ditemukan tanpa busana oleh warga yang curiga mendengar tangisan bayi dari belakang atap rumah kontrakan. Sementara, pihak kepolisian masih mencari pelaku yang tega membuang bayi tersebut.

Kontributor: Budi Setiawan

(fru)

