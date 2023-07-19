...

Libur Tahun Baru Islam 1445 H, Arus Lalu Lintas Tol Cipularang Ramai Cenderung Padat

Irwan, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 11:34 WIB
Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat, Rabu (19/7). Lonjakan arus kendaraan di ruas Tol Cipularang terjadi sejak pagi tadi. 
 
Kepadatan didominasi mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan Bodetabek. Kepadataan arus kendaraan ini diperkirakan akan terjadi hingga siang hari. 
 
Momen libur Tahun Baru Islam dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah wisata di Bandung. Sementara kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta relatif normal. 
 
Kontributor: Irwan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

