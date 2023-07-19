Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat, Rabu (19/7). Lonjakan arus kendaraan di ruas Tol Cipularang terjadi sejak pagi tadi.

Kepadatan didominasi mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan Bodetabek. Kepadataan arus kendaraan ini diperkirakan akan terjadi hingga siang hari.

Momen libur Tahun Baru Islam dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah wisata di Bandung. Sementara kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta relatif normal.

Kontributor: Irwan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

