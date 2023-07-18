Masjid Khandaq merupakan salah satu destinasi bersejarah di Kota Madinah. Masjid yang berjarak 2,5 km dari Masjid Nabawi ini menjadi saksi bisu peristiwa perang Khandaq.

Masjid Khandaq memiliki enam masjid kecil yang berdiri kokoh di sekitarnya. Bangunan-bangunannya pun membentuk gugusan, layaknya pos pengawasan. Jarak antara masjid-masjid kecil satu dengan lainnya sekitar 100 meter.

Sebagai informasi, Masjid Khandaq ini memiliki sejumlah nama. Di antaranya Masjid Al Fath, Masjid Al Ahzab serta Masjid Al A'la.

Seluruh masjid itu diketahui dibangun di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

Reporter: Sucipto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

