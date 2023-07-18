Aktor Rendy Kjaernett akhirnya datang menyambangi Pengadilan Negeri Bekasi, Selasa (18/7). Kehadirannya untuk menjalani sidang perdana perceraian dengan Lady Nayoan.

Dalam pantauan, Rendy datang ditemani kuasa hukumnya sekitar pukul 10.27 WIB. Tak banyak menjawab pertanyaan, Rendy hanya meminta doa seputar nasib pernikahannya.

Berselang 5 menit kemudian, Lady Nayoan pun datang bersama kuasa hukumnya, Ezra Simanjuntak.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Akira Aulia W

