Crazy Rich Makassar Pamer Beli Tas Berlapis Emas Senilai Ratusan Juta, Ternyata Ini Pekerjannya

Selasa 18 Juli 2023 20:45 WIB
Seorang wanita asal Makassar, Sulawesi Selatan viral setelah membeli berbagai jenis emas mulai, bahkan wanita berusia 28 tahun ini membeli sebuah tas berlapis emas senilai Rp553 juta.
 
Wanita bernama Mira Hayati merupakan pengusaha bidang kecantikan mengaku membeli emas untuk berinvestasi dan sudah menjadi kebiasaannya dari dulu.
 
Mira Hati mengaku sumber kekayaannya berasal dai usaha kecantikan yang produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia dan tersebar disejumlah negara.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

