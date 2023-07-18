Seorang wanita asal Makassar, Sulawesi Selatan viral setelah membeli berbagai jenis emas mulai, bahkan wanita berusia 28 tahun ini membeli sebuah tas berlapis emas senilai Rp553 juta.

Wanita bernama Mira Hayati merupakan pengusaha bidang kecantikan mengaku membeli emas untuk berinvestasi dan sudah menjadi kebiasaannya dari dulu.

Mira Hati mengaku sumber kekayaannya berasal dai usaha kecantikan yang produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia dan tersebar disejumlah negara.

Kontributor: Wahyu Rusalan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News