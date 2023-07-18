Terlilit Utang arisan, seorang ibu rumah tangga nekat menjual bayi 14 hari lewat media sosial seharga Rp30 juta. Sebelumnya, kedua pelaku saling kenal melalui media sosial dan sepakat bertemu untuk melakukan penyerahan bayi di sebuah hotel.

Usai keduanya melakukan transaksi dan penyerahan bayi, sang ibu merasa menyesal dan sang suami selalu menanyakan keberadaan sang anak. Sementara ibu penjual bayi mengaku sudah menggunakan uangnya untuk membayar utang, sementara pembeli bayi ingin memgadopsi anak karena belum punya keturunan.

Kontributor: Kristadi

