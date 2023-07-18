Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan akan ada perpindahan kantor pusat Pertamina di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Proses ini dilakukan secara bertahap mulai 2026 mendatang.

Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah. Ahok juga menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina dipindahkan ke wilayah operasional, karena dinilai lebih hemat anggaran dan memanfaatkan aset perusahaan di daerah.

Reporter: Edo Ramlan

(fru)

