BUMN Dapat Tanah di IKN, Ahok: 2026 Kantor Pusat Pertamina Perlahan Pindah

Selasa 18 Juli 2023 17:29 WIB
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan akan ada perpindahan kantor pusat Pertamina di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Proses ini dilakukan secara bertahap mulai 2026 mendatang.
 
Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.  Ahok juga menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina dipindahkan ke wilayah operasional, karena dinilai lebih hemat anggaran dan memanfaatkan aset perusahaan di daerah.
 
Reporter: Edo Ramlan

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

