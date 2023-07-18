Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan bertemu Presiden Jokowi, Senin (17/7/2023) di Istana Kepresidenan.
Dua menteri dari Partai Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya tak menjawab banyak terkait pertemuan ini
Ditemui saat Ratas di Istana Kepresidenan, Selasa (18/7/2023), keduanya kompak meminta wartawan bertanya tentang topik lain.
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan
