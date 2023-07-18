Aliansi Santri dan Rakyat Indramayu (ASRI) berencana kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaytun pada Kamis (20/7/2023) mendatang.
Pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa ini juga telah disampaikan ke pihak Polres Indramayu pada Selasa (18/7/2023). Hal ini dilakukan karena mereka menilai penanganan kasus hukum pimpinan Ponpes Al Zaytun dinilai lamban.
Sebelumnya aksi unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaytun sudah 3 kali dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dengan sejumlah tuntutan yang hampir sama.
Kontributor: Toiskandar
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
