Perindo memaksimalkan efek keterpilihan Ganjar Pranowo pada partai. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi saat Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia
Rakor digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakpus Minggu (16/7). Komunikasi Partai Perindo dengan PDIP terus berjalan dengan baik. Perindo juga mendukung proyeksi ekonomi yang disampaikan Ganjar
