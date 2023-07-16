Perindo memaksimalkan efek keterpilihan Ganjar Pranowo pada partai. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi saat Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia

Rakor digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakpus Minggu (16/7). Komunikasi Partai Perindo dengan PDIP terus berjalan dengan baik. Perindo juga mendukung proyeksi ekonomi yang disampaikan Ganjar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News