Inilah momen warga Desa Ujunggenteng, Sukabumi menyelamatkan seekor penyu hijau berukuran besar yang terdampar di Pantai Kelapacondong. Jenis penyu dilindungi tersebut terdampar akibat terbawa arus pasang laut.

Penyu hijau yang memiliki nama latin Chelonia Mydas ini merupakan binatang jantan berusia 15 tahun. Sebelum dilepaskan, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan.

Reporter: Ilham Nugraha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News