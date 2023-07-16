...

Orasi di Wonosobo, Ganjar Ajak GP Ansor Bersama-sama Jaga Kondusivitas di Tahun Politik

Didik Dono Hartono, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 11:30 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan GP Ansor memiliki peran dan sejarah besar dalam perjuangan kemerdekaan, partisipasi dalam pemerintahan, kegiatan kemanusiaan, dan menjaga NKRI.
 
Dia berharap, hal itu tetap dijaga mengingat GP Ansor adalah organisasi besar yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan orasi kebangsaan dalam apel pasukan Kemah Bhakti PC GP Ansor Kabupaten Wonosobo di Lapangan Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (15/7/2023).
 
Reporter: Didik Dono Hartono
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

