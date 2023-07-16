DPP Pemuda Perindo menggelar Fun Basketball dengan sayap pemuda partai lain. Acara di Lapangan Basket YPK Panglima Polim, Jaksel, Sabtu (15/7). Fun Basketball diharapkan bisa menumbuhkan semangat kebersatuan.
Selain Pemuda Perindo, hadir Banteng Muda Indonesia (BMI), Barisan Muda PAN (BM PAN), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
Reporter: Muhammad Gazza Roosaryatama
Produser: B.Lilia Nova
