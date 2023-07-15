Kejuaraan Nasional Leanpuri Cup 2023 berlangsung di Jakabaring Bowling Center, Palembang. Digelar mulai 18 hingga 20 Juli 2023, acara ini menjadi unjuk gigih bagi peboler dari 17 provinsi

Anita mengatakan, Kejurnas ini merupakan pemanasan rangkaian seleksi pra PON 2024. Para peboling akan bertanding dalam 5 kategori kompetisi

Meliputi grade pria, grade wanita, grade b pria, grade b wanita dan open mixed. Leanpuri Cup juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi Almarhumah Percha Leanpuri, mantan Ketua Umum PBI, dalam memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi atlet boling Indonesia

(fru)

