Sejumlah mahasiswa Universitas Majalengka menemukan alat deteksi stunting dengan menggunakan alat sederhana. Memanfaatkan limbah papan dari pertukangan dan hanya dengan modal ratusan ribu rupiah, karya mahasiswa ini berhasil mendeteksi balita yang menderita stunting yang diberi nama Sipenting yakni sistem informasi penderita stunting

Sipenting terbuat dari papan dengan panjang 1,3 meter, serta berat 2 kg dibuat mahasiswa selama 6 bulan dengan memasang sensor berat badan serta micro control dibawah bagian papan. Dengan adanya alat deteksi Sipenting akan membantu mendeteksi balita stunting secara cepat

