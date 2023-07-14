...

Persib vs Dewa United Penuh Drama, Gol Injury Time Selamatkan Maung Bandung dari Kekalahan

Hendra Kaswara, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 22:40 WIB
Persib Bandung menutup laga melawan Dewa United dengan hasil imbang di pertandingan pekan ketiga Liga 1 2023-2024, Jumat (14/7/2023) malam. Sempat tertinggal 0-2, Persib bangkit hingga akhirnya membuat laga yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berakhir dengan skor 2-2.
 
Persib sempat tertinggal gara-gara gol Ahmad Rusadi (35’) dan Alex Martins (59’). Beruntung di babak kedua Persib mampu bangkit berkat gol dari Rachmat Irianto (63’) dan Ezra Walian (90+2).
 
Persib hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-68, karena Febri Hariyadi terkena kartu merah karena sudah mengantongi dua kartu kuning.
 
Persib lagi-lagi gagal menang dan meraih hasil imbang, dan bertengger di peringkat ke-10 dengan 3 poin sedangkan Dewa United di posisi kedua dengan tujuh poin.

