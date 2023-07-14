Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pada forum pertemuan menteri luar negeri Asean, dapat menghasilkan penyelesaian masalah. Bukan untuk memperuncing masalah-masalah yang ada di ASEAN.

Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/7/2023) mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas serta memperkokoh sentralisasi Asean dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Selain itu, lanjut Jokowi, tahun lalu di tengah krisis dan rivalitas yang tajam atas dukungan negara-negara sahabat, G20 dibawah presidensi Indonesia dapat tetap bekerja bahkan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia.

(fru)

