Ditanya Sosok Bacawapres, Ini Respon Anies Baswedan

Rizki Falupi, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 22:45 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan masih belum buka suara terkait sosok bacawapresnya di Pilpres 2024 mendatang.
 
Ditemui usai mengunjungi Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara Anies hanya tersenyum saat ditanya siapa sosok yang akan menjadi pendampingnya.
 
Anies hanya memberikan candaan kepada wartawan bahwa pendamping yang akan menemaninya nanti adalah istrinya.

