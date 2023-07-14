Ratusan umat Islam di Solo, Jawa Tengah turun ke jalan dan mengutuk keras pembakaran Al Quran yang dilakukan oleh Salwan Monika di Swedia. Dalam orasinya, mereka menyoroti pembakaran Al Quran adalah bentuk islamophobia dan kejadian pembakaran itu bukan pertama kalinya terjadi.

Mereka meminta pada Presiden Jokowi untuk memutus hubungan diplomatik dengan Swedia dan mengajak umat muslim dunia untuk memboikot produk-produk dari Swedia.

(fru)

