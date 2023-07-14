...

Pengakuan Saksi Mata, Korban Mutilasi di Sleman Berjenis Kelamin Perempuan

Heru Trijoko, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 16:41 WIB
Identitas korban mutilasi di Jembatan Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, hingga kini belum terungkap. Seorang saksi mata, Heru Susanto, menyebut, potongan tubuh yang ditemukan bercirikan, seorang perempuan karena memiliki jari tangan lentik dan korban dilempar dari atas jembatan
 
Heru mengaku melihat tiga potongan tubuh yang berada di dasar Sungai Bedog. Potongan tubuh tersebut meliputi dua kaki dan satu tangan. Sementara satu bagian tubuh lain ditemukan di semak-semak di dekat jembatan. Sehari sebelum peristiwa terjadi, tempat kejadian sempat digunakan untuk kegiatan susur sungai Desa Wisata

