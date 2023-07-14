Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindakan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Jumat (14/7/2023).

Lucky Hakim menceritakan soal pengalamannya saat mengunjungi Ponpes Al Zaytun 2 kali ketika masih menjabat. Ia sempat menyadari keganjilan ketika Panji Gumilang mengajak salam, namun berbeda dengan salam umat Islam. Ia baru menyadari yang diajarkan Panji merupakan salam ala Yahudi.

