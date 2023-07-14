Dua orang bersenjata tajam merampas ponsel seorang pria di Koja, Jakarta Utara. Aksi pembegalan terjadi pukul 11.00 WIB, dimana 2 pelaku menghampiri korban dan langsung merampas ponsel korban.

Melihat korban memberontak, pelaku mengeluarkan celurit dan mengancam akan membacok korban hingga ponsel berhasil dirampas. Aksi begal ini terbilang nekat, lantaran dilakukan saat suasana di lokasi sangat ramai.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

