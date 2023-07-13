...

Ganjar, Prabowo, Anies Adu Gagasan di Depan Wali Kota Seluruh Indonesia

Yoel Yusvin, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 23:00 WIB
Tiga Bacapres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan beradu gagasan dihadapan Wali Kota se Indonesia dalam acara Rakernas ke-16 Apeksi Tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis(13/7).
 
Ganjar dalam paparannya menjelaskan akan lebih fokus pada hasil capaian program-program Pemerintah yang berjalan dengan baik dan menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional 
 
Sementara, Aneis Baswedan menyebut bahwa rekam jejak dapat dijadikan dasar untuk visi dan misi jadi kredibel serta menyebut jika perubahan membutuhkan 4 elemen yang saling terkait
 
Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara besar sehingga peran gotong royong sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul sangat dibutuhkan dalam mengelola kekayaan alam tersebut
 
Para Capres menyatakan sikap dan siap untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai dan berkarakter.
 
Kontributor:Yoel Yusvin

(fru)

