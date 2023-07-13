Tiga Bacapres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan beradu gagasan dihadapan Wali Kota se Indonesia dalam acara Rakernas ke-16 Apeksi Tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis(13/7).

Ganjar dalam paparannya menjelaskan akan lebih fokus pada hasil capaian program-program Pemerintah yang berjalan dengan baik dan menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional

Sementara, Aneis Baswedan menyebut bahwa rekam jejak dapat dijadikan dasar untuk visi dan misi jadi kredibel serta menyebut jika perubahan membutuhkan 4 elemen yang saling terkait

Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara besar sehingga peran gotong royong sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul sangat dibutuhkan dalam mengelola kekayaan alam tersebut

Para Capres menyatakan sikap dan siap untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai dan berkarakter.

