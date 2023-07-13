Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menyiapkan sejumlah paket wisata untuk menyambut FIBA World Cup dan FIFA World Cup U-17.

Kemenparekraf menyebut akan menyiapkan semua destinasi wisata berikut dengan produk-produk ekonomi kreatif yang telah dikurasi.

Kemenparekraf optimis ajang internasional tersebut memiliki peluang untuk menarik wisatawan mancanegara dan menjadi ajang promosi bagi negara-negara besar yang menjadi target sasaran pemerintah

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

