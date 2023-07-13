Puluhan tukang becak dan pemulung se Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 – 2029.
Deklarasi digelar di posko perjuangan rakyat ( pospera ) Sulawesi Tenggara, Kamis(13/7).
Ketua Pospera Sultra mengatakan setelah deklarasi, Pospera akan kembali melaksanakan deklarasi di 17 Kabupaten Kota di Sultra untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang.
