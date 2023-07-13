...

Hakim Agung Non Aktif Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Suap

Sondi Agung, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 20:30 WIB
Gazalba diyakini terlibat secara bersama-sama untuk memengaruhi putusan kasasi pidana Ketua Umum KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman. Gazalba diyakini melanggar Pasal 12C jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 
Adapun pertimbangan yang memberatkan perbuatan Gazalba, dianggap tidak mendukung upaya pemerintah untuk pemberantasan korupsi dan telah mencoreng institusi Mahkamah Agung.
 
Kontributor: Sondi Agung
Produser: Dinda Elita

(fru)

