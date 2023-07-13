Rumah berlantai tiga terbakar hebat, Kamis (13/7) dini hari. TKP di Jalan Teluk Indah, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Tak hanya membakar rumah, api juga melalap dua unit motor.

Penghuni terkejut karena kebakaran terjadi saat mereka tidur. Korban menyelamatkan diri dengan naik atap rumah tetangga. Warga dan petugas pemadam berjibaku memadamkan api. Saksi mata menyebut terdengar beberapa kali ledakan.

Api diduga bermula dari korsleting listrik di lantai satu.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

