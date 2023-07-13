...

Rusak Keindahan Kota, Satpol PP Depok Turunkan Spanduk Kampanye

Iyung Rizky, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 09:31 WIB
Satpol PP Kota Depok menurunkan alat peraga kampanye, Kamis (13/7). Alat peraga kampanye terpasang di sejumlah titik di Kota Depok.
 
Satu demi satu spanduk, baliho dan alat peraga lainnya diturunkan petugas. Salah satu titik bersih-bersih itu di kawasan Gandul, Cinere, Depok.
 
Alat peraga kampanye dinilai merusak keindahan pemandangan kota.
 
 
Kontributor: Iyung Rizki
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

