Satpol PP Kota Depok menurunkan alat peraga kampanye, Kamis (13/7). Alat peraga kampanye terpasang di sejumlah titik di Kota Depok.
Satu demi satu spanduk, baliho dan alat peraga lainnya diturunkan petugas. Salah satu titik bersih-bersih itu di kawasan Gandul, Cinere, Depok.
Alat peraga kampanye dinilai merusak keindahan pemandangan kota.
Kontributor: Iyung Rizki
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
