Hyundai Motor Group Berkomitmen Wujudkan IKN Jadi Smart City, Kembangkan Mobil Listrik dan Advanced Air Mobility

M Budi Santosa, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 08:12 WIB
Perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan, Hyundai Motor Group, menyampaikan komitmennya. Perusahaan otomotif itu akan terus mengembangkan mobil listrik (EV) dan juga Advanced Air Mobility (AAM).
 
Komitmen Hyundai di Indonesia telah ditunjukkan dengan pembangunan pabrik mobil listrik di Cikarang.  Salah satu mobil listrik Hyundai yang sudah dipasarkan di Tanah Air adalah IONIQ 5. 
 
Sebelumnya, Hyundai juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan Advanced Air Mobility di Ibu Kota Nusantara (IKN). 
 
Teknologi yang masih berupa prototype ini diyakini akan menjadi solusi transportasi masa depan yang aman dan ramah lingkungan. 
 
 
Reporter: M. Budi Santosa
Produser: Akira Aulia W

(fru)

