...

Jelang Lawan Thailand di Semifinal Piala AFF Putri U-19 2023, Rudy Eka: Jadi Ujian Sesungguhnya

Bambang Irawan, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 10:00 WIB
A A A
Timnas putri Indonesia U-19 akan berhadapan Thailand di semifinal Piala AFF Putri U-19 2023, Kamis (13/7). Duel ini akan berlangsung di Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City, Palembang, Sumsel. 
 
Garuda Pertiwi menyapu bersih semua pertandingan dan menjadi pemuncak klasemen Grup A dengan 9 poin. Sementara, Thailand juara Grup C dengan enam poin, berkat dua kemenangan di grup yang dihuni tiga tim. 
 
Pelatih timnas putri Indonesia, Rudy Eka, mengungkapkan ada hal-hal yang harus dipertajam untuk persiapan menghadapi Thailand dalam perebutan tiket ke final. Rudy pun berharap tim asuhannya bisa tampil maksimal saat berhadapan dengan Thailand. 
 
Kontributor: Bambang Irawan
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini