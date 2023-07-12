Timnas putri Indonesia U-19 akan berhadapan Thailand di semifinal Piala AFF Putri U-19 2023, Kamis (13/7). Duel ini akan berlangsung di Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City, Palembang, Sumsel.

Garuda Pertiwi menyapu bersih semua pertandingan dan menjadi pemuncak klasemen Grup A dengan 9 poin. Sementara, Thailand juara Grup C dengan enam poin, berkat dua kemenangan di grup yang dihuni tiga tim.

Pelatih timnas putri Indonesia, Rudy Eka, mengungkapkan ada hal-hal yang harus dipertajam untuk persiapan menghadapi Thailand dalam perebutan tiket ke final. Rudy pun berharap tim asuhannya bisa tampil maksimal saat berhadapan dengan Thailand.

Kontributor: Bambang Irawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

