Enam Jenazah Korban Kecelakaan SAM Air Sudah Teridentifikasi

Fredy Nuboba, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 23:00 WIB
Tim DVI Polda Papua berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban kecelakaan pesawat SAM Air PK-SMW tanggal 23 Juni 2023 lalu. Irwasda Polda Papua Kombes Alfred Papare didampingi Kabiddokkes RS Bhayangkara Jayapura Kombes Dr. Nariyana dan pihak SAM Air menyerahkan dokumen hasil identifikasi kepada pihak keluarga.
 
Setelah penyerahan dokumen hasil identifikasi, ke-6 jenazah korban akan di serahkan ke pihak keluarga untuk di makamkan. Pimpinan Base Sentani PT SAM Air juga akan memfasilitasi pemberangkatan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga.
 
Kontributor: Fredy Nuboba 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

