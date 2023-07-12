...

Dua Warga Sukoharjo Dapat Bantuan Rehab Rumah Tak Layak Huni

Zannuar Setiadji, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 17:35 WIB
Dua warga Desa Sanggang, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo,Tuginem dan Windarti, mendapatkan bantuan berupa rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi dan BAZNAS Jawa Tengah. Bantuan diserahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
 
Untuk menuju dua rumah tersebut, Ganjar harus menyusuri jalan setapak sejauh 200 meter di tengah hutan. Setibanya di lokasi, Ganjar melihat kondisi dua rumah milik Tuginem dan Windarti masih beralaskan tanah.
 
Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik. Pemprov akan segera mencari solusi terkait persoalan tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo beserta camat setempat.
 
Kontributor: Zannuar Setiadji
Produser: Dinda Elita

(fru)

