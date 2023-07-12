Dua warga Desa Sanggang, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo,Tuginem dan Windarti, mendapatkan bantuan berupa rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi dan BAZNAS Jawa Tengah. Bantuan diserahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Untuk menuju dua rumah tersebut, Ganjar harus menyusuri jalan setapak sejauh 200 meter di tengah hutan. Setibanya di lokasi, Ganjar melihat kondisi dua rumah milik Tuginem dan Windarti masih beralaskan tanah.

Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik. Pemprov akan segera mencari solusi terkait persoalan tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo beserta camat setempat.

Kontributor: Zannuar Setiadji

Produser: Dinda Elita

