Tim Investigasi Pemprov Jabar menerima laporan soal adanya bunker senjata dan tempat ibadah Yahudi di Ponpes Al Zaytun. Kabar itu masuk saat tim melakukan pemeriksaan kepada Panji Gumilang di Gedung Sate, Bandung.

Tim Investigasi Pemprov Jabar hingga kini masih belum dapat memvalidasi kabar tersebut. Kasus Ponpes Al Zaytun pun kini sudah ditangani oleh Menkopolhukam dan Mabes Polri.

Diketahui, Pemprov Jabar saat ini menerjunkan Tim Saber Hoax untuk menelusuri kabar tersebut.

