Penistaan dan Penodaan Agama Panji Gumilang, Bareskrim akan Minta Keterangan Saksi Ahli

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 06:59 WIB
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri masih memerlukan keterangan beberapa saksi ahli terkait dugaan penistaan dan penodaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.
 
Penyidik akan memanggil sejumlah saksi dari sejumlah disiplin ilmu untuk dimintai keterangannya sebelum gelar perkara dilakukan. 
 
Penetapan tersangka juga masih menunggu hasil dari Puslabfor Polri berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik.
 
