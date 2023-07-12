Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri masih memerlukan keterangan beberapa saksi ahli terkait dugaan penistaan dan penodaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Penyidik akan memanggil sejumlah saksi dari sejumlah disiplin ilmu untuk dimintai keterangannya sebelum gelar perkara dilakukan.
Penetapan tersangka juga masih menunggu hasil dari Puslabfor Polri berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik.
