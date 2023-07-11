Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Cileunyi Sumedang dan Dawuan (Cisumdawu) pada pagi hari ini di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Selasa (11/7/2023). Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan tol Cisumdawu telah dimulai pada tahun 2011.

Namun, karena alasan pembebasan lahan tol Cisumdawu baru bisa diresmikan hari ini. Dalam tol Cisumdawu terdapat dua terowongan kembar (twin tunnel) dengan panjang mencapai 472 meter.

Dengan beroperasinya jalan tol Cisumdawu akan mempermudah konektivitas menuju ke Bandara Kertajati. Pembangunan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km sendiri menghabiskan anggaran Rp18,3 triliun.

(fru)

