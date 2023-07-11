...

3 Bocah Nekat Lempar KRL dengan Batu di Pondok Cina, Mengaku Hanya Iseng

Iyung Rizki, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 20:00 WIB
Tiga bocah melempar batu ke arah commuter line yang melintas di Kawasan Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Ketiga bocah tersebut sudah diamankan keamanan stasiun dan dibawa ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok.
 
Ketiga bocah tersebut mengaku hanya iseng melempar batu kearah KRL commuter line. Usai diamankan ketiga bocah tersebut didampingi orang tuanya dimediasi dengan pihak commuter line. Akibat aksi bocah tersebut satu kaca commuter line pecah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa.

