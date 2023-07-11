Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Muna, Rusman Emba dan kontraktor PT MPS di Muna, Sulawesi Tenggara.

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 pada PT SMI sebesar Rp210 miliar.

Penggeledahan yang di lakukan di 2 tempat ini berlangsung selama 3,5 jam. Sejumlah dokumen juga diamankan oleh penyidik KPK.

(fru)

