Penampakan Buaya di Waduk Cincin Belakang JIS Gegerkan Warga Sekitar

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 19:00 WIB
Warga digegerkan dengan kemunculan seekor binatang yang mirip buaya berukuran sedang muncul di Waduk Cincin di sekitar Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemunculan buaya di Waduk Cincin bukanlah terjadi pertama kali hewan buas ini sudah beberapa kali muncul dalam setahun terakhir. 
 
Buaya yang muncul tersebut berukuran sekitar 1 meter dan memiliki warna kuning disekitar tubuh. Sementara itu, petugas Sudin SDA Kota Jakarta Utara mengatakan bahwa belum pernah menemukan atau melihat langsung kemunculan buaya.

