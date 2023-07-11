Warga digegerkan dengan kemunculan seekor binatang yang mirip buaya berukuran sedang muncul di Waduk Cincin di sekitar Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemunculan buaya di Waduk Cincin bukanlah terjadi pertama kali hewan buas ini sudah beberapa kali muncul dalam setahun terakhir.

Buaya yang muncul tersebut berukuran sekitar 1 meter dan memiliki warna kuning disekitar tubuh. Sementara itu, petugas Sudin SDA Kota Jakarta Utara mengatakan bahwa belum pernah menemukan atau melihat langsung kemunculan buaya.

(fru)

