Bandara Kertajati Beroperasi Penuh pada Oktober, Jokowi: Utamanya Pesawat Jet

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 12:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati, Provinsi Jawa Barat, yang telah berjalan dengan baik.  Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau langsung kegiatan dan fasilitas yang ada di bandara terbesar di Provinsi Jawa Barat tersebut pada Selasa (11/7).
 
Bandara Kertajati saat ini telah digunakan untuk embarkasi haji dan sejumlah penerbangan internasional. Jokowi mengatakan pada bulan Oktober nanti bandara ini akan beroperasi secara penuh.
 
Reporter :  Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

