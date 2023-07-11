...

Warga Temukan Mayat Bayi di Aliran Kali Depan Kampus Sahid Tebet

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2023 11:00 WIB
A A A
Warga sekitar Kampus Sahid Tebet, Jaksel digemparkan dengan penemuan mayat bayi, Selasa (11/7) dini hari. Mayat bayi tersebut diduga baru dibuang oleh orang tuanya. 
 
Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh sekelompok pemuda yang sedang mencari ikan di aliran kali depan Kampus Sahid. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk pelaku. 
 
Menurut saksi, saat ditemukan mayat bayi terbungkus 3 lapis kelambu dan masih memiliki ari-ari. Guna kepentingan penyelidikan, mayat bayi dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakpus.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

