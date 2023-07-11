Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau bantuan rumah tidak layak huni yang ada di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah, Senin(10/7). Ganjar mengatakan program rumah tidak layak huni mampu mengurangi angka kemiskinan ektrem di Jawa Tengah.

Ganjar menilai program ini dapat berjalan sukses dengan adanya gotong royong dengan masyarakat sekitar. Pemprov Jateng mentargetkan 15 ribu bantuan RTLH dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 juta untuk satu RTLH.

Kontributor: Heri Purnomo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News