Stasiun Gambir mulai dipadati para penumpang kereta api. Padatnya stasiun berkenaan dengan masa libur sekolah sejak 24 Juni hingga 8 Juli lalu. Pelaksana Harian Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novita Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir sebanyak 11.980 kursi pada pada Minggu (9/7)
Menurutnya jumlah penumpang turun dari minggu sebelumnya (25/6), sebanyak 12.866 orang. Salah satu penumpang lansia, Sri Hardinah, datang dari Cirebon, pada Jumat (7/7), dan pulang Minggu (9/7) demi bertemu dengan keluarga nya. Sri berharap para penumpang PT KAI dapat lebih tertib ke depannya
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow