Stasiun Gambir mulai dipadati para penumpang kereta api. Padatnya stasiun berkenaan dengan masa libur sekolah sejak 24 Juni hingga 8 Juli lalu. Pelaksana Harian Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novita Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir sebanyak 11.980 kursi pada pada Minggu (9/7)

Menurutnya jumlah penumpang turun dari minggu sebelumnya (25/6), sebanyak 12.866 orang. Salah satu penumpang lansia, Sri Hardinah, datang dari Cirebon, pada Jumat (7/7), dan pulang Minggu (9/7) demi bertemu dengan keluarga nya. Sri berharap para penumpang PT KAI dapat lebih tertib ke depannya

(fru)

