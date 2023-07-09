...

Libur Sekolah Berakhir, Stasiun Gambir Dipadati Penumpang

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 18:29 WIB
Stasiun Gambir mulai dipadati para penumpang kereta api. Padatnya stasiun berkenaan dengan masa libur sekolah sejak 24 Juni hingga 8 Juli lalu. Pelaksana Harian Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novita Saragih mengatakan, volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir sebanyak 11.980 kursi pada pada Minggu (9/7)
 
Menurutnya jumlah penumpang turun dari minggu sebelumnya (25/6), sebanyak 12.866 orang. Salah satu penumpang lansia, Sri Hardinah, datang dari Cirebon, pada Jumat (7/7), dan pulang Minggu (9/7) demi bertemu dengan keluarga nya. Sri berharap para penumpang PT KAI dapat lebih tertib ke depannya

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

