Tuntut Panji Gumilang Ditangkap, Demo di Ponpes Al Zaytun Berakhir Ricuh

Toiskandar, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 23:00 WIB
Aksi unjuk rasa di jalan masuk Ponpes Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh, Kamis(6/7). Massa aksi mencoba menerobos masuk Ponpes Al Zaytun yang dijaga ketat polisi sehingga terjadi aksi saling dorong.
 
Dalam aksinya, massa mendesak polisi untuk segera mengadili dan menangkap Panji Gumilang dan mengusut aset-asetnya yang dinilai tidak wajar. Massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika penanganan kasus Panji Gumilang dinilai lambat.
 
Kontributor: Toiskandar

