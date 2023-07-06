Aksi unjuk rasa di jalan masuk Ponpes Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh, Kamis(6/7). Massa aksi mencoba menerobos masuk Ponpes Al Zaytun yang dijaga ketat polisi sehingga terjadi aksi saling dorong.

Dalam aksinya, massa mendesak polisi untuk segera mengadili dan menangkap Panji Gumilang dan mengusut aset-asetnya yang dinilai tidak wajar. Massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika penanganan kasus Panji Gumilang dinilai lambat.

Kontributor: Toiskandar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News