Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan sidak ke sejumlah alamat di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (6/7). Sidak dilakukan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat terkait manipulasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) online.

Hasilnya, terdapat temuan beberapa nama anak yang terdaftar PPDB online tidak tinggal atau tidak dikenal oleh pemilik rumah. Bima menyebut, telah menerima hampir sekitar 300 aduan dari masyarakat terkait PPDB online dan kebanyakan terkait masalah zonasi.

Reporter: Putra Ramadhani Astyawan

(fru)

