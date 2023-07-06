...

Bima Arya Sidak Alamat Peserta PPDB Online di Kota Bogor, Temukan Indikasi Kecurangan

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 22:00 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan sidak ke sejumlah alamat di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (6/7). Sidak dilakukan menyusul banyaknya laporan dari masyarakat terkait manipulasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) online.
 
Hasilnya, terdapat temuan beberapa nama anak yang terdaftar PPDB online tidak tinggal atau tidak dikenal oleh pemilik rumah. Bima menyebut, telah menerima hampir sekitar 300 aduan dari masyarakat terkait PPDB online dan kebanyakan  terkait masalah zonasi.
 
