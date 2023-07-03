...

Demi Takoyaki Viral, Warga Kota Bandung Rela Antre hingga 2 Jam

Sondi Agung, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 08:25 WIB
Sebuah kedai takoyaki di Kota Bandung viral di media sosial. Kedai itu viral karena untuk memesan menu, pengunjung harus rela antre hingga 2 jam.
 
Menu yang disajikan di kedai ini merupakan makanan khas Jepang. Seperti gorengan bulat atau takoyaki dan bakwan Jepang atau okonomiyaki.
 
Di sini pengunjung dapat memilih isian mulai dari gurita, crabstick dan keju. Meski antre berjam-jam, pengunjung mengaku puas setelah pesanan terlayani. 
 
Untuk menikmati kuliner viral ini hanya merogoh kocek Rp18.000 per porsi. 
 
Kontributor: Sondi Agung 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

