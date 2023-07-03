...

Grup 3 Kopassus Datangi Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Ada Apa ?

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 22:30 WIB
Wakil Komandan Grup 3 Kopassus Letnan Kolonel Inf Jemi Oktis Oil didamping Danyon 31, Danyon 33, Wadanyon 32 serta Kasi Teritorial Grup 3 Kppassus berkunjung ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dalam rangka memberikan ucapan selamat HUT ke 77 Bhayangkara Kepada Komandan Pasukan Pelopor Korp Brimob Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si. Senin (3/7/2023).
 
Selain memberikan ucapan selamat HUT Ke-77 Bhyangkara hal ini juga untuk bertujuan menjalin silaturahmi TNI/ Polri  sehingga terjalain senergisitas dan soliditas TNI/Polri guna dapat mengawal dan menjaga keutuhan NKRI. Dihadapkan akan adanya pesta Demokrasi di Tahun 2024 TNI dan Polri akan tetap kuat dan solid dalam menjaga kelancaran berlangsungnya pemilu dengan tetap menjaga Netralitas"  selain itu juga bekerja sama dalam menjaga keamanan untuk kelencaran tugas pokok dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
 
Semoga Polri tetap jaya, Polri Presisi untuk negeri menuju Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas, dan semoga TNI/Polri senantiasa bersinergi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dan semakin solid dihadapkan menjelang Pemilu di tahun 2024.

