Kapal tugboat Paiton yang menggandeng tongkang muatan batubara terbakar di Perairan Ambang Luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemadaman dilakukan oleh 2 kapal tugboat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian api berhasil dipadamkan setelah 3 jam pemadaman.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini penyebab kebakaran masih diselidiki Tim Labfor dan Subdit Gakkum Polair Polda Sumatera Selatan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News