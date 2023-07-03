...

Kapal Tugboat Paiton Terbakar di Sungai Musi, Polisi: Penyebab Masih Diselidiki

Firdaus, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 19:59 WIB
Kapal tugboat Paiton yang menggandeng tongkang muatan batubara terbakar di Perairan Ambang Luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemadaman dilakukan oleh 2 kapal tugboat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian api berhasil dipadamkan setelah 3 jam pemadaman.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini penyebab kebakaran masih diselidiki Tim Labfor dan Subdit Gakkum Polair Polda Sumatera Selatan.

(fru)

