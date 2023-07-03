Presiden Joko Widodo menanggapi perihal pemanggilan Menpora Dito Ariotedjo oleh Kejagung terkait kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Jokowi meminta kepada Dito agar dapat memenuhi panggilan Kejagung, dan memberikan penjelasan dan klarifikasi secara baik.

Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo bakal menghadiri pemeriksaan oleh Kejagung terkait kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira Aulia W

