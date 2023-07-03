...

Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil Kejagung, Ini Respons Presiden Jokowi

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 13:20 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi perihal pemanggilan Menpora Dito Ariotedjo oleh Kejagung terkait kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
 
Jokowi meminta kepada Dito agar dapat memenuhi panggilan Kejagung, dan memberikan penjelasan dan klarifikasi secara baik. 
 
Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo bakal menghadiri pemeriksaan oleh Kejagung terkait kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
 
